Ponte metálica pode ficar quatro meses interditada e obra inicia em três semanas

A ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como ponte metálica, continua fechada e poderá ficar até 4 meses interditada no Centro da capital acreana. A informação foi confirmada após o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) apresentar ao governo o projeto de manutenção da ponte nessa terça-feira (12).

A obra será realizada em formato emergencial e a mobilização de trabalhadores para execução dos serviços deverá ocorrer em três semanas, com prazo máximo de conclusão dos trabalhos em quatro meses, garantiu o Deracre.

O diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates José Guimarães, ressaltou a importância da ponte para a fluidez do trânsito e afirmou que o estado vem trabalhando para que a manutenção na ponte seja concluída o mais breve possível.

“Após conclusão dos trabalhos, teremos a ponte metálica reaberta para o público, garantindo mais segurança às pessoas e melhor fluidez ao trânsito”, afirmou o então presidente do Deracre, Beto Murad.

Na próxima segunda-feira, 18, o extrato de contrato do projeto será publicado no Diário Oficial do Acre (DOE). Construída há mais de meio século, a ponte passará por manutenção num projeto que conta com orçamento estimado em R$ 3 milhões.

