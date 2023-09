Policiais militares do Acre se formam em cursos em Minas Gerais e em São Paulo

Os sargentos Riviano Soares e Lucas Machado concluíram o Curso de Rádio Patrulhamento Tático Rodoviário na Polícia Militar de Minas Gerais (PM/MG) e o soldado Francisco Moura concluiu o Curso de Especialização Profissional em Comunicação Social na Polícia Militar de São Paulo (PMESP). As formaturas ocorreram na última sexta-feira, 1º de setembro, nas respectivas unidades federativas que ofertaram os cursos.

Após 26 dias, o curso tático rodoviário formou 29 novos “águias”, como são conhecidos os formados na área. Com 190 horas/aula e foco na metodologia, técnica e tática policial em rodovias, entre outras temáticas, os policiais estão aptos para atuarem no combate ao crime. A formação foi ofertada, além dos mineiros e acreanos, a policiais do Paraná e Alagoas e à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O sargento Riviano Soares, que também possui em seu currículo o Curso de Especialização Profissional de Trânsito Urbano da PMESP, enfatizou a importância da formação. “Adquiri conhecimentos dos quais serei multiplicador. Foram instruções importantes para o nosso dia a dia, tanto na vida policial, como também nos nossos momentos de folga, que farão a diferença no meu trabalho daqui para a frente”, destacou.

O sargento Lucas Machado, desde 2014 faz parte do efetivo do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Para ele, o curso irá auxiliar na sua atividade. “É uma grande capacitação técnica profissional, tornando o policial mais qualificado para o cumprimento de suas atribuições”, destacou o militar, que se preparou fisicamente para poder encarar tal desafio em sua carreira.

Fortalecer a imagem institucional

Com duração de duas semanas, o Curso de Comunicação contou com a participação de militares de São Paulo, Acre, Ceará, Pará, Paraná e Sergipe.

O soldado Francisco Moura, que tem em seu currículo o trabalho nos Regulamentos de Uniforme e Identidade da PMAC, destacou a importância do curso para sua carreira militar: “A capacitação visa nos atualizar com a finalidade de desenvolver ideias novas para o fortalecimento cada vez maior da instituição”.