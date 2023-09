Polícia Civil prende suspeito de praticar furto em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, em uma operação bem sucedida na cidade de Cruzeiro do Sul, capturou um homem sob suspeita de ter realizado uma série de furtos a diversas lojas na região central da cidade. O suspeito foi flagrado em ação pelas câmeras de vigilância de estabelecimentos comerciais esta semana, o que levou à sua prisão.

As autoridades policiais apontam o indivíduo como o responsável por uma onda de furtos que vinha ocorrendo em Cruzeiro do Sul, com ênfase especial na área central da cidade. O suspeito, cuja identidade não foi revelada publicamente, será submetido a interrogatório pelas autoridades policiais para esclarecer os detalhes do seu envolvimento nos crimes.

Após o interrogatório, o suspeito ficará à disposição da Justiça, que avaliará as evidências apresentadas e tomará as medidas necessárias de acordo com a lei vigente. A prisão deste sujeito representa um passo importante na investigação e no combate à criminalidade na região de Cruzeiro do Sul.

Por Ascom/ PCAC