Polícia Militar prende dupla com arma de fogo no Belo Jardim II

Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal na tarde dessa quarta-feira, 06, na rua União, bairro Belo Jardim II.

A guarnição foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de roubo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram as vítimas que informaram a direção que os autores haviam tomado.

A equipe efetuou buscas e patrulhamentos na região e conseguiu abordar dois indivíduos com as características repassadas pelas vítimas. Na abordagem, foram encontrados três celulares e uma arma de fogo calibre .38 de fabricação artesanal, com uma munição intacta.

Foi dada voz de prisão aos autores e estes foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a adoção de medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC