Polícia Militar apreende arma de fogo no Conjunto Esperança III

A Guarnição do Comandante de Patrulha e uma Rádio Patrulha (RP) do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam uma arma de fogo na madrugada deste domingo, 10. O fato ocorreu na Rua Álvaro Inácio, no Conjunto Esperança III.

Acionados via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), a viatura do Comandante de Patrulha com apoio da RP realizou abordagem a um cidadão que estaria com veículo quebrado em via pública.

Questionado a respeito da possível arma de fogo, mostrou aos militares onde estaria e informou que possuía apenas o registro do armamento. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Por Assessoria de Comunicação da PMAC