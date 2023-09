Polícia Civil prende suspeito de furto de moto em AssisBrasil

A Polícia Civil do Acre, por meio dos agentes de Assis Brasil, agiu rapidamente para solucionar um caso de furto de motocicleta que ocorreu na madrugada da última terça-feira, 12. O suspeito, das iniciais C. da S. de A., de 22 anos de idade, foi preso em flagrante e agora enfrentará as consequências legais de suas ações.

O furto aconteceu na Rua Eneide Batista, no Bairro Cascata, na cidade de Assis Brasil, quando a vítima relatou à Polícia Civil que sua motocicleta havia sido roubada. A partir desse momento, as autoridades iniciaram uma investigação para identificar o responsável pelo crime.

A investigação policial foi eficiente, levando à rápida localização do suposto autor do furto, que foi encontrado com a motocicleta escondida no meio da mata. O suspeito, ao ser detido, confessou sua participação no delito.

O veículo furtado foi prontamente restituído à vítima, que agora pode retomar sua rotina normal com a posse de seu bem recuperado.

C. da S. de A. foi colocado à disposição da justiça, onde enfrentará as acusações relacionadas ao furto da motocicleta. Ele responderá pelos seus atos perante as autoridades competentes, e o processo legal seguirá seu curso.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança da comunidade e com a resolução ágil de casos criminais, trabalhando incansavelmente para garantir a Justiça e a tranquilidade de seus cidadãos.

Por Ascom/ PCAC