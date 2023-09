Polícia Civil prende ‘Irmãos Metralha’ após perseguição e troca de tiros em Brasiléia

Foto: O Alto Acre/reprodução

Uma ação da Polícia Civil do município de Brasiléia, coordenado pelo delegado Erick Maciel, resultou na prisão dos ‘Irmãos Metralhas’, que vinham sendo investigados há tempos depois de divulgaram vídeos portando armas fazendo ameaças contra integrantes de grupos faccionados rivais.

A prisão de dois, aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 26, quando uma viatura realizava trabalho de rotina pela parte alta de Brasiléia, quando foram avistados por dois indivíduos que estavam em uma moto de placa boliviana, que se evadiram e se iniciou uma perseguição.

A perseguição adentrou pelas ruas do Bairro Alberto Castro, nas proximidades do Hospital Regional do Alto Acre. Foi quando o garupa passou a efetuar tiros contra a viatura, que também revidaram a injusta agressão.

Na perseguição, a dupla acessou uma rua sem saído e na tentativa desesperada de escapar, não perceberam que havia uma cerca de arame e foram de encontro, causando a queda da dupla no chão.

Sem ter como fugir, foram rendidos, algemados e identificados; Alexandre Cavalcante que estava sendo procurado e seu irmão menor. A dupla divulgou um vídeo em julho passado exibindo armas fazendo ameaças contra grupos rivais.

O menor após ser identificado no vídeo junto com os irmãos, teve um pedido para sua internação, mas, a justiça negou. A dupla foi conduzida para a delegacia juntamente com a arma e após serem ouvidos, serão levados ao judiciário para as medidas cabíveis sobre o caso.

Com informações do jornal O Alto Acre.