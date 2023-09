Agentes de Polícia Civil prende traficante em Sena Madureira

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Sena Madureira, realizou uma operação que resultou na prisão de um grande traficante da região. A ação policial, coordenada pela Delegada Rivânia Franklin, teve como alvo o nacional L.S.L., que foi detido em sua residência.

A investigação que culminou na prisão do traficante durou aproximadamente três meses, demonstrando o compromisso dos policiais em combater o tráfico de drogas na região. O infrator foi colocado à disposição da Justiça e posteriormente transferido para o presídio local.

A prisão ocorreu na residência do investigado, no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira.

A delegada Rivânia Franklin ressalta a importância desse trabalho conjunto para coibir o tráfico de entorpecentes na região e garantir a segurança da comunidade local.

“Parabenizo a toda equipe pelo empenho e dedicação neste caso e também a colaboração da população, que muitas vezes fornece informações valiosas para o sucesso das investigações”, disse a autoridade policial, Rivânia Franklin.

A prisão do traficante é mais um passo no combate ao crime no Estado do Acre e serve como exemplo da determinação das autoridades em garantir a segurança e a tranquilidade da população. A Polícia Civil segue trabalhando incansavelmente para combater a criminalidade e manter a ordem pública no estado.

Por Ascom/ PCAC