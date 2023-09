Polícia Civil apreende quase 80 quilos de cocaína no município de Cruzeiro do Sul

Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc), realizou uma operação bem-sucedida em Cruzeiro do Sul, resultando na apreensão de quase 80 quilos de cocaína. A droga estava destinada a Rio Branco, e foi interceptada em um caminhão durante uma abordagem.

Um motorista que havia sido contratado para realizar o frete de Cruzeiro do Sul para Rio Branco foi abordado pelas autoridades. Após investigações prévias, ficou claro que o motorista não estava envolvido no transporte ilícito. Ele e o veículo foram liberados pela polícia.

As investigações relacionadas a este caso estão em andamento, sendo conduzidas com sigilo para identificar os responsáveis pelo tráfico de drogas. A Polícia Civil do Acre enfatiza seu compromisso contínuo em combater e reprimir o tráfico de drogas na região, especialmente na fronteira.

Nos últimos dez dias, essa operação resultou na retirada de mais de 130 quilos de drogas das ruas.

Essa ação demonstra os esforços das autoridades locais na luta contra o narcotráfico, com o objetivo de garantir a segurança da comunidade e a integridade das leis. A Polícia Civil continua trabalhando incansavelmente para manter a região segura e combater o crime organizado.

Por Ascom/ PCAC