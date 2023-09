Pogba testa positivo em exame antidoping e pode ser suspenso por 4 anos do futebol

O meia francês Pogba, da Juventus, testou positivo em um exame antidoping. De acordo com o jornal “La Gazzetta dello Sport”, o jogador passou por um teste após a partida contra a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. No exame, foram encontrados traços de testosterona.

Pogba pode ser suspenso por até quatro anos. A testosterna é uma substância proibida que nmão pode ser tomada sem autorização.



De acordo com o canal “Sport Mediaset”, Pogba será suspenso preventivamente e terá três dias para solicitar uma contra-análise.

Pogba não atuou na partida contra a Udinese, mas ainda assim foi sorteado para o exame antidoping. O jogador vem sofrendo com problemas físicas há pelo menos um ano, quando retornou à Juventus. Na atual temporada, jogou duas partidas, nenhuma delas como titular, totalizando 52 minutos.



