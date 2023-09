Polícia Militar recupera veículo roubado,apreende arma de fogo

Uma guarnição do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) recuperou no final da tarde deste domingo, 10, uma Van que havia sido roubada, além da apreender uma arma de fogo. O roubo ocorreu no bairro Praia do Amapá, região do 2° istrito da capital acreana e as prisões no Manoel Julião.

O veículo foi visualizado e abordado e, após consulta, confirmada ser produto de roubo. Uma caminhonete que estava dando suporte a ação criminosa também foi apreendida. Em seu interior foi localizada uma pistola 9 milímetros, com 20 munições. Uma mulher e um homem foram presos.

As pessoas presas e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), após trabalho da Perícia Técnica, para as medidas cabíveis ao caso.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC