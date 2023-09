PM prende traficante com drogas e dinheiro em casa abandonada próxima ao aeroporto da capital

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) de serviço no Bujari prendeu, na tarde desta quarta-feira, 13, um homem com uma grande quantidade de entorpecentes e dinheiro, em uma casa abandonada localizada em um ramal próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Os militares já sabiam que o local era uma conhecida boca de fumo, e após uma incursão a pé encontraram o homem portando 85 trouxinhas de skunk, 117 de cocaína, 98 pedras de ckack e quase 700 reais em espécie.

O criminoso e o material ilícito apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC