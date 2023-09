PM diz que suspeitos jogaram lata de cerveja e desacataram policiais no Tancredo Neves

A Polícia Militar do Acre divulgou uma nota pública na tarde desta terça-feira, 12, explicando o vídeo que viralizou nas redes sociais que mostra PMS usando a força para conter suspeitos durante uma abordagem.

Conforme esclarecimentos da PM, a ocorrência aconteceu no último domingo, 10, no bairro Tancredo Neves, e um dos acusados jogou uma lata de cerveja na viatura. Diz ainda que os militares foram ofendidos com palavrões e que o uso da força foi necessário, já que os homens resistiram com empurrões, chutes, socos e pontapés. Ao todo, 4 pessoas foram presas e levadas para a Delegacia de Flagrantes.

Leia abaixo a nota da PM do Acre:

Nota Pública

A Polícia Militar do Acre (PMAC) vem a público informar a respeito de um vídeo divulgado nas redes sociais, o qual mostra uma guarnição desta instituição realizando abordagem a alguns indivíduos.

A ocorrência aconteceu no domingo, 10, na Rua Alameda Antônio Pessoa Jucá, bairro Tancredo Neves, quando uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) foi acionada via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) para atendimento de ocorrência em uma distribuidora.

Ao chegar ao endereço, um dos abordados que aparece no vídeo jogou uma lata de cerveja na viatura e, após o desembarque dos militares, quatro homens desacataram os profissionais, com a utilização de palavras de baixo calão.

Dada a voz de prisão, os homens resistiram com empurrões, chutes, socos e pontapés, sendo necessária a utilização do uso progressivo da força para concretizar a prisão. Os quatros indivíduos foram presos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Importante salientar que os profissionais ofereceram atendimento aos conduzidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e este foi recusado pelos autores presos.

Assessoria de Comunicação da PMAC