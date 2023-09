PM desarticula ponto de venda de drogas em Sena Madureira

Equipes do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) desarticularam na noite desta terça-feira, 12, um ponto de venda de drogas em Sena Madureira.

Durante opatrulhamento, os militares visualizaram alguns cidadãos que, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga em direção a um beco. Não sendo possível alcançá-los, as equipes procederam as buscas e encontraram no local uma munição calibre 9 milimetros, além de oito pacotes, quatro trouxinhas de cocaína e uma balança de precisão.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia da Cidade de Sena Madureira e, após pesagem, totalizou 143,7 gramas.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC