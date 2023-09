Pirâmide, dedo e aranha: veja alguns dos “achados” da Nasa na superfície de Marte

Os mistérios envolvendo a exploração espacial despertam a curiosidade humana há muito tempo. Existe vida fora da Terra? De onde surgiu o Universo? Essas são algumas perguntas que, embora a ciência tenha se desenvolvido, permanecem sem resposta.

Diante desses enigmas, fotos tiradas por equipamentos de pesquisa em Marte costumam intrigar internautas. É o caso de uma imagem capturada pelo rover Curiosity, da Nasa, que mostra uma rocha semelhante a uma pirâmide.

Além da “pirâmide”, registros de supostos animais, de um portal e até um dedo já chamaram a atenção das pessoas.

Embora os cliques sejam curiosos, até o momento, não há comprovação da existência de vida no planeta vermelho — atualmente ou em qualquer outro momento da história do Universo.

Na verdade, é provável que a “pareidolia” explique o fenômeno.

Sabe quando uma nuvem parece ter o formato de um animal ou até mesmo de um rosto humano? Trata-se de pareidolia, um fenômeno psicológico gerado por estímulos vagos ou aleatórios que resulta na identificação ilusória de significados ou padrões reconhecíveis em objetos inanimados.

No caso de Marte, as associações ocorrem com as rochas que compõem o solo marciano.