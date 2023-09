Pintor da caixa d’água do bairro 6 de Agosto ainda não recebeu: “querem me dar um tombo”

O pintor Rogério Gonçalves, profissional contratado para pintar por duas vezes a caixa d’água que fica na entrada do bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, só recebeu por um dos trabalhos, mesmo tendo em mãos as duas ordens de serviço dadas pelo Depasa, atual Saneacre. A dívida do estado com o profissional é de mais de R$ 82 mil.

O ac24horas conversou com Waleska Bezerra, então presidente do Depasa no período. Ela confirmou que pagou pelo primeiro serviço, mas informou que, apesar dos dois serviços terem sido autorizados pela autarquia que presidia, que o acerto no governo era que outra secretaria seria responsável pelo pagamento da segunda pintura. “O primeiro contrato foi pago normalmente, já o segundo contrato, o combinado era que o pagamento não era responsabilidade nossa”, afirma.

Após a divulgação da denúncia, o atual-presidente da Saneacre, José Bestene, pediu que o empresário comparecesse até o local com os documentos, mas até hoje, nada de pagamento. “Eu já fiz de tudo e não me pagam, já falei com a Waleska, com o Gladson, com todo mundo da Saneacre e ninguém resolve. Ficam me jogando de um lado para o outro e acho que querem me dar um tombo”, conta Rogério.

A reportagem voltou a entrar em contato com a Saneacre. Mais uma vez, igual ao que ocorreu um mês atrás, a informação é de que Rogério deve comparecer com a ordem serviço na autarquia na próxima segunda-feira, 18.

Entenda

Na primeira vez, em junho de 2021, a ordem foi que Rogério pintasse o local com a cor azul e com uma frase que afirmava que o local havia sido palco de batalha durante a Revolução Acreana.

Ocorre que a pintura se transformou em uma grande polêmica, já que a frase foi apontada por historiadores como uma grande fake news, pois o local nunca teria sido palco de embate durante o período da Revolução.

Diante da polêmica, o governo decidiu cobrir a pintura de azul e a frase errônea com as cores originais. Rogério foi novamente autorizado a pintar a caixa d’água.