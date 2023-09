PF prende homem que sentou na cadeira de Moraes durante atos do 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta quarta-feira (27), três mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em nova fase da Operação Lesa Pátria.

Um dos presos é o homem que transmitiu uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), durante os atos do 8 de janeiro. Aildo Francisco Lima foi preso em São Paulo.

Também no estado, agentes prenderam Basilia Batista, que participou da invasão do Congresso.

O terceiro alvo de mandado de prisão também é uma mulher, ainda não localizada. Ela é moradora do Distrito Federal.

A CNN tenta contato com a defesa dos alvos da operação.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estão sendo cumpridos em quatro estados ao todo: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás.