Peru anuncia fechamento de áreas de Machu Picchu devido aos desgastes das pedras

O Ministério da Cultura do Peru informou nesta sexta-feira, 29, o fechamento temporário para visitas turísticas de três áreas da cidade inca de Machu Picchu, em Cusco, devido aos desgastes de seus elementos em pedra. Segundo a nova divulgada pela diretora da pasta, Maritza Rosa Candia, o elevado número de turistas que visita à região – estima-se que diariamente passagem entre 3,6 mil e 3,8 mil turistas no local – provoca deterioração dos elementos líticos de três setores emblemáticos: Templo de Condor, Intihuatana e o Templo do Sol. Machu Picchu está localizado a 2.438 metros acima do mar e foi construído no século 15. O local é considerado uma obra-prima da arquitetura e da engenharia e foi tombado pela Unesco em 1981.

Por Jovem Pan