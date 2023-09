Parte do Centro da capital segue bloqueado em protesto a favor de detentos

O centro de Rio Branco teve suas principais ruas bloqueadas ou congestionadas por causa da manifestação de familiares de apenados, na manhã desta segunda-feira, 11.

O protesto tem como objetivo, segundo os manifestantes, requerer melhoria nas condições dos apenados. Segundo os familiares, os encarcerados estão sem receber itens de higiene e tiveram suas escovas de dente recolhidas.

A Avenida Ceará está totalmente bloqueada entre os trechos do Colégio de Aplicação e o Terminal Central. A rua Rui Barbosa e travessas Fausto Robalo e Marechal Deodoro foram bloqueadas pelas autoridades de trânsito, que organizam o tráfego pela contramão.

Por conta dos bloqueios, a avenida Getúlio Vargas está sobrecarregada e motoristas enfrentam engarrafamento.

Homens do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar, agentes da RBTrans estão no local.