Parada do Orgulho LGBTQIA+ será realizada dia 8 de outubro em Rio Branco

No próximo dia 8 de outubro, a Associação dos Homossexuais do Acre (Ahac) realiza a Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Rio Branco, capital do Acre. O anúncio feito, mas redes sociais informa que o evento irá ocorrer na Praça do Skate Parque, próximo ao centro da cidade.

Após a concentração, os participantes percorrem o Parque da Maternidade com destino à Concha Acústica, onde haverá festa com DJs locais e o show de Sandra Melo e Banda.

De acordo com a organização, a festa marca o encerramento da 16ª Semana Acreana da Diversidade, que começa dia 3 de outubro com o lema “Somos iguais”.