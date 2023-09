Para conter furtos, prefeitura enterra e concreta fios em locais públicos

Para conter uma nova onda de furtos de fios, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade da Prefeitura de Rio Branco decidiu parar de repôr a fiação em postes de parques públicos e passar a enterrá-los.

Segundo o secretário da pasta, Joabe Lira, no Canal da Maternidade e no Ipê, há um mês, os furtos voltaram a aumentar, causando prejuízos significativos aos cofres públicos. Diante disso, a solução encontrada foi enterrar os fios a mais de um metro de profundidade e concretar o acesso.

No Ipê, nas proximidades da Universidade Federal do Acre (Ufac), cerca de 100 metros de fios da iluminação pública já foram enterrados. No Canal da Maternidade as obras já chegam a 800 metros e a intenção é estender a melhoria até o final do Parque, inclusive com a adição de pontos de iluminação.

“Não adiantava mais repor fiação porque sempre era roubada, o jeito foi enterrar. Fora que eles não roubavam só os fios, mas outros componentes também. O ponto positivo é que estamos adicionando novos pontos de iluminação e sem fios aparentes tudo fica mais bonito”, disse Joabe.

Para o centro de Rio Branco, na Praça da Revolução, a solução foi outra: “Tivemos que trocar os postes de iluminação e colocar os mais altos. Aí tivemos uma pausa nessa questão do furto de fios”, afirmou o gestor.