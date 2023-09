Pane elétrica causa incêndio e destrói totalmente veículo no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma pane elétrica ocasionou um incêndio e destruiu totalmente um veículo modelo Polo na noite desta quarta-feira, 13, na Rodovia AC-40, em frente a loja da Gazin, na estrada de Senador Guiomard distante 27 km de Rio Branco.

A motorista do veículo relatou que sentiu um forte cheiro de queimado dentro do carro e quando percebeu a falha elétrica o carro já estava em chamas que se iniciou pelo motor. O fogo rapidamente se alastrou e consumiu totalmente o veículo. Não houve feridos no incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local o carro já estava totalmente destruído pelo fogo, que foi apagado.

O veículo foi removido por um guincho.