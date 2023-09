O número de mortos no terremoto em Marrocos na sexta-feira (9) chegou a 2.012 pessoas, informou a TV estatal marroquina noite deste sábado (9), manhã de domingo no horário local, citando um comunicado do Ministério do Interior.

A contagem dos feridos aumentou para 2.059, incluindo 1.404 pessoas que estão em estado crítico, acrescentou.