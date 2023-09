Número de mortes intencionais violentas cresce 4,2% no Acre

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou nessa quarta-feira (13) os dados de agosto em relação às Mortes Violentas Intencionais (MVIs). Os números apontam que os assassinatos seguem uma linha crescente em 2023, ultrapassando em 4,2% o acumulado de mortes de janeiro a agosto de 2022, considerando igual período deste ano.

No ano passado foram 144 MVIs contra 150 em 2023. Somente os homicídios dolosos saíram de 118 para 129 ocorrências no período informado entre um e outro ano, gerando aumento de 9,3% em 2023.

O boletim do NAT demonstra que todas as regionais de segurança de Rio Branco apresentaram aumento no número de MVIs no período analisado.

“No tocante ao interior, apenas a 7a Regional (Baixo Acre) apresentou aumento no total de MVI a referida comparação temporal. Em relação às mortes violentas intencionais ocorridas dentro de ambientes do sistema prisional acreano, até agosto do corrente ano, houve duas ocorrências com seis vítimas, enquanto no mesmo período do ano anterior foi registrada uma ocorrência com uma vítima”, relata o NAT.

Em dois anos (2016 a 2017), o aumento na taxa foi de 145% em relação a 2015. A partir do ano de 2018, a taxa de MVI por grupo de 100 mil habitantes no Acre começou a apresentar redução, algo que se repetiu em 2019, 2020 e 2021, voltando a aumentar, de forma significativa, em 2022.