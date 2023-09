Multidão prestigia abertura do Rodeio na ExpoSena; 22 peões disputam moto

A primeira noite da ExpoSena Rural Show em Sena Madureira nesta quarta-feira, 20, foi marcada também pela abertura do rodeio. O tradicional evento levou uma multidão até a arena montada para receber a principal atração da festa.

Com resultados marcantes em competições como o vice-campeonato na tradicional Festa de Barretos em agosto passado, os peões acreanos têm se tornado, cada vez, protagonistas na modalidade.

Ao todo, 22 peões, de vários municípios acreanos chegaram até a fase final, que vai até o próximo domingo, 24. Conduzido pelo locutor acreano de rodeio Big Boy, conhecido como o tenor das arenas, a abertura foi marcada por uma bela cerimônia, com amazonas entrando com seus cavalos carregando as bandeiras de Sena Madureira, do Acre e do Brasil, a presença dos peões que chegaram até a final e participaram de um momento emocionante de oração e de autoridades como o prefeito Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim, o deputado estadual Gilberto Lira e representantes de entidades parceiras na realização da ExpoSena como Senar e Sebrae.

Na noite desta quinta-feira, 21, a disputa continua e os peões vão enfrentar touros do Acre e de Rondônia. O vencedor levará para casa uma moto zero quilômetro.

“Nós temos uma preocupação em sempre realizar algo muito profissional nessa área do rodeio, porque é, sem dúvida, o momento mais aguardado pela população. Ver essa arena lotada é a certeza mais uma vez que a nossa festa já começa um sucesso. Se Deus quiser, este espaço será o último ano em que recebe a ExpoSena. Em 2024, teremos um Parque de Exposições permanente para realizar essa festa que já se tornou tradicional no Acre”, disse Mazinho Serafim, ao abrir oficialmente o rodeio.

A competição na primeira noite ficou marcada pela qualidade dos touros, dificultando a vida dos peões. Dos 17 que montaram, apenas 9 conseguiram permanecer os 8 segundos em cima dos animais e permanecer na disputa pelo título.