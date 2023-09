Mulher reage a assalto e é ferida a golpes de faca na Baixada da Sobral, na capital

Por Davi Sahid

Na noite desta quinta-feira, 28, a jovem Patrícia Marques da Silva, de 20 anos, enfrentou momentos de terror na Baixada da Sobral, em Rio Branco. Ela foi atacada por dois criminosos em uma motocicleta enquanto caminhava pela rua 25 de Dezembro no bairro Boa União.

Os assaltantes, armados com uma faca, exigiram o celular de Patrícia, que recusou entregar o aparelho. Como resultado, a jovem foi esfaqueada duas vezes, sofrendo golpes na lateral do abdômen direito e esquerdo. Após o ataque, os criminosos fugiram com o celular da vítima.

A ambulância do suporte avançado do SAMU, foi acionada até ao local, mas Patrícia já havia sido socorrida por residentes do bairro e foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral. A jovem foi estabilizada e em seguida foi encaminhada por uma ambulância do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve presente no local do incidente para coletar informações e tentar localizar os autores do crime, porém, nenhum suspeito foi identificado.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção â Pessoa (DHPP).