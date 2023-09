Mulher distrai vendedora de loja enquanto outra furta mais de mil reais em roupas no Acre

A empresária Adanes Braga está em busca de informações sobre duas mulheres que, segundo ela, furtaram mais de R$ 1.000,00 em roupas de uma loja localizada em frente ao Horto Florestal, no bairro Conquista, em Rio Branco.

O furto, que aconteceu no fim da tarde dessa quinta-feira, 21, foi flagrado por câmeras de segurança (veja as imagens abaixo). As imagens mostram uma das acusadas distraindo uma vendedora, enquanto a outra, de camisa azul, coloca roupas em uma bolsa.

Segundo Adanes, as mulheres parecem ser mãe e filha e encheram uma cesta de produtos, colocaram em cima do balcão de pagamento e pediram a soma dos valores, mas foram embora, o que causou a desconfiança da empresária.

O empreendimento furtado foi aberto há menos de dois meses e tem uma filial no centro de Rio Branco, onde as mesmas mulheres já furtaram também. Informações que levem a identificação das suspeitas pode ser dadas diretamente à empresária pelo telefone número 68 9 9254 0378.