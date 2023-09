Motorista sofre acidente após estouro de Pneu traseiro no Interior do Acre

Por Davi Sahid

Natanael Vieira, de 48 anos, enfrentou um susto terrível e ficou ferido neste sábado, 30, quando perdeu o controle de seu veículo e acabou capotando na estrada que liga as Vilas do Incra e do V, no município de Porto Acre, interior do Acre.

De acordo com informações da polícia local, Natanael estava viajando sozinho em direção à Vila do V em seu Renault Logan branco quando um dos pneus traseiros estourou. O incidente levou à perda de controle do veículo, fazendo com que ele capotasse na beira da estrada.

Felizmente, populares que passavam pelo local prestaram assistência imediata. Eles chamaram uma ambulância e notificaram as autoridades de trânsito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros a Natanael. Depois de estabilizar seu estado de saúde, ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, com suspeita de fratura nas costas e escoriações no braço esquerdo.

A Polícia de Trânsito isolou a área para permitir que a perícia realizasse seu trabalho. Após a conclusão dos procedimentos periciais, o veículo foi removido por um guincho até a residência do proprietário.