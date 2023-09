Motorista é encontrado morto após ser acusado de estuprar a própria filha no interior do Acre

Erisson Guimaraes de Oliveira, de 32 anos, foi encontrado morto nesta quinta-feira, 21, na casa em que vivia, situada no Ramal do Batoque, zona rural do município de Mâncio Lima, interior do Acre.

Segundo informações de conhecidos apuradas pelo ac24horas, ele prestava serviço para a prefeitura do município como motorista de transporte escolar e já teria trabalhado como motorista do Conselho Tutelar.

O homem havia sido denunciado nessa quarta-feira, 20, por familiares da filha de 13 anos, por acusação de estupro. O delegado José Obetânio disse que as denúncias são de que ele teria estuprado a filha quando ela tinha 12 anos. Agora, a garota está com 13. Na época dos fatos, segundo a denúncia, pai e filha não moravam na mesma casa.

O delegado iria ouvir o suspeito nesta quinta-feira. A mãe e a filha até chegaram à delegacia, mas os depoimentos não puderam ser realizados.

“Hoje, mãe e filha vieram à delegacia, mas ambas estavam muito abaladas pela notícia da morte e chorando muito. Não havia como ouvi-las, o que será feito posteriormente”, citou o delegado. Conforme relatos da polícia, há suspeita de que o acusado possa ter tirado a própria vida.