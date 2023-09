Motorista da “Carreta Sonho Meu” é acusado de dirigir embriagado no interior do Acre

Uma ação de integrantes do 8º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Sena Madureira, a 256 quilômetros da capital, receberam a denúncia de que o motorista da “Carreta Sonho Meu” estaria conduzindo a carreta embriagado na noite do último sábado, 9.

Assim que chegou à cidade, a “Carreta Sonho Meu” se tornou grande atração no município, e levava cerca de 150 passageiros no dia da denúncia, a maioria de crianças e adolescentes.

Segundo a polícia, o condutor foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, o acusado foi autuado por infringir os artigos 165 e 277 do Código de Trânsito Brasileiro. Além de ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por 12 meses, o condutor deverá pagar duas multas de natureza gravíssima de R$ 2.934,70 cada.

De acordo com a capitã Ivanise Pontes, comandante da PM no município, por volta de 21h30 do sábado, populares usaram as redes sociais e o telefone 190 para comunicar que o motorista responsável pelo veículo estaria ingerindo bebida alcoólica em um bar na parada inicial da atração.

De imediato, foi formada uma equipe que fez um bloqueio na via pública e deteve o motorista que estava visivelmente embriagado. De acordo com a capitã Ivanise, o veículo passava por vários bairros da cidade e a cada viagem levava cerca de 150 passageiros, a maioria crianças e adolescentes. “Graças a Deus, os policiais agiram rapidamente e de forma eficiente evitaram que pudesse ocorrer algo de grave”, comentou a oficial.

Apesar de estar com os olhos vermelhos e visivelmente embriagado, o condutor da carreta não quis fazer o teste de alcoolemia. Diante da recusa, foi feito um relatório de sinais de embriaguez alcoólica e entregue na Delegacia Geral de Polícia Civil, juntamente com o acusado. Também foi providenciado um outro condutor para a carreta, o que evitou prejuízos, tanto para a empresa, quanto para os usuários.