Walewska Oliveira, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, do Minas e do Praia Clube, morreu nesta quinta-feira (21), aos 43 anos. A informação foi publicada pela página Site Melhor do Vôlei e confirmada pela Itatiaia com pessoas próximas à família.

A ex-atleta estava em São Paulo para a divulgação de sua biografia. Nesta quinta-feira, ela gravou um podcast na capital paulista e esteve em um evento onde apresentou o livro. Segundo o Corpo de Bombeiros, Walewska caiu do 15º andar de um prédio na região dos Jardins, na zona oeste da capital. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial, no mesmo bairro. A ex-jogadora foi revelada pelo Minas, em 1995 e ficou no clube até 1998. Ela voltou ao time da capital mineira em 2014 e ficou até o ano seguinte.

A meio-de-rede ainda defendeu Rexona/Ades, São Caetano, Sirio Perugia da Itália, Murcia da Espanha, Zarechie da Rússia, Vôlei Futuro, Vôlei Amil, Minas, Osasco e Praia Clube, onde encerrou a carreira.

Walewska também teve duas passagens pelo Praia Clube, de Uberlândia. A primeira foi entre 2015 e 2018, quando conquistou o título da Superliga Feminina de Vôlei pela segunda vez na carreira (ela já havia sido campeã em 2000 pelo Rexona/Ades).