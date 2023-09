Mingau, do Ultraje a Rigor, segue internado em estado grave

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, segue internado em coma induzido e em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz em São Paulo. O músico foi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. Ainda não há previsão de alta.