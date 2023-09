Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, é baleado na cabeça

O baixista Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, da banda Ultraje a Rigor, foi baleado na cabeça na madrugada deste domingo (3), em Paraty, no Rio de Janeiro.

A Polícia Militar (PM) informou à CNN, em nota, que equipes da 2ªCIPM Paraty atenderam a ocorrência, no bairro da Ilha das Cobras, onde constataram a “vítima de disparo de arma de fogo”.

“O homem foi socorrido ao Hospital Municipal Hugo Miranda. Cabe ressaltar que, de acordo com a unidade, não havia operação policial no local”, completou a PM.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 167ª DP, de Paraty. “Uma testemunha foi ouvida, e os agentes estão em busca de mais informações e realizando diligências para esclarecer a dinâmica do fato”, concluiu a Civil.

O vocalista do Ultraje, Roger Moreira, foi o primeiro a se pronunciar sobre o caso, pelo Twitter, dizendo que Mingau foi baleado na cabeça.

“Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado!”, disse às 00h25 de domingo.

Cerca de uma hora após o primeiro post, Roger afirmou que conseguiram “tudo o que precisávamos” e que o músico estava sendo atendido.

Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado.

— Roger Rocha Moreira (@roxmo) September 3, 2023



Em contato com a CNN, a produção do Ultraje a Rigor disse que o baixista está em estado grave, necessita de um cirurgião e que estão em busca de ajuda para conseguir um helicóptero para transferi-lo para São Paulo.

A produção não passou informações sobre o que aconteceu e seu estado de saúde.

O Ultraje a Rigor foi criado em 1980, mas Mingau entrou no grupo apenas em 1999, após a saída de Serginho.

Segundo informações disponibilizadas no site da banda, o baixista faz aniversário neste domingo (3).

A CNN tenta contato com o hospital Hugo Miranda e a prefeitura de Paraty, além do SBT, onde Mingau trabalha no talk show “Agora é Tarde”, e aguarda retorno.