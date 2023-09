Militares apreendem motocicleta com restrição de roubo na Sobral

Uma equipe do 1° Batalhão de Polícia Militar recuperou uma motocicleta que estava com documento adulterado e restrição de roubo, na quarta-feira, 27, no bairro Sobral.

Os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo parado e após realizar consulta via sistema observaram que o chassi da motocicleta não conferia com o documento e que o veículo possuía restrição de roubo.

Os militares encaminharam o veículo à delegacia, juntamente com um indivíduo que se dizia proprietário da motocicleta.

Por Ascom/PMAC