Mick Jagger diz preferir doar herança para caridade em vez de aos herdeiros naturais

Em entrevista ao “The Wall Street Journal”, o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, foi questionado sobre a possibilidade de venda do catálogo da banda pós-1971, e revelou que prioriza as instituições de caridade ao invés de seus herdeiros naturais.

“As crianças não precisam de US$ 500 milhões para viver bem, vamos lá”, disse o artista, acrescentando ainda que a decisão de doar a renda obtida em mais de 50 anos dos Rolling Stones pode ser para “talvez fazer algo de bom no mundo”.

Aos 80 anos, Mick Jagger é pai de 8 filhos, sendo que o mais velho, Karis, tem 52 anos, e o mais novo, Deveraux, apenas 6 anos, após a coreógrafa e bailarina Melanie Hamrick ter engravidado em 2016. Jade, foi a segunda filha do músico e fruto de seu casamento de 8 anos com Bianca Jagger. O artista tem ainda 4 filhos com a atriz Jerry Hall (Elizabeth, James, Georgia May e Gabriel) e um filho com Luciana Gimenez, Lucas Jagger.

Durante a entrevista, Mick Jagger ainda comentou sobre o atual momento da indústria da música, comparando os problemas que os Rolling Stones tiveram em relação aos direitos de seus primeiros trabalhos (pertencentes à outra gravadora) e a situação de Taylor Swift.

Em 2018, Taylor Swift encerrou o contrato com a Big Machine Records, assinando então com a Universal Music. No ano seguinte, a cantora revelou publicamente que o dono de sua antiga gravadora, Scooter Braun, se recusava a vender os trabalhos da artista para ela própria, chegando ainda a revender todo o catálogo de Swift para a empresa Shamrock. A partir de então, deu-se início a era de regravações de todos os álbuns de Taylor Swift.

“A indústria era tão incipiente que não tinha o apoio e a quantidade de pessoas disponíveis para poder aconselhá-lo como fazem agora. Mas, você sabe, isso ainda acontece… veja o que aconteceu com Taylor Swift . Eu realmente não sei os detalhes disso, mas ela obviamente não estava feliz”, disse Jagger.

No começo de setembro, os Rolling Stones anunciaram para o dia 20 de outubro o lançamento do álbum “Hackney Diamonds”, primeiro trabalho da banda completamente inédito desde 2005, e que já tem confirmadas parcerias com Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John e Bill Wyman.