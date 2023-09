Mesmo com a Polícia Militar nas ruas, Cruzeiro do Sul sofre onda de furtos e assaltos a comércios

Desde o final da semana passado que o índice de roubos, furtos e assaltos em Cruzeiro do Sul foram intensificados na região central da cidade. Na madrugada desta quarta-feira, 20, mais uma loja da região central foi arrombada.

Um vídeo mostra um homem na frente da vitrine de uma loja na Avenida Mâncio Lima, mesmo tendo uma viatura da Polícia Militar na rua. Assim que a viatura dobra a via, o homem arromba a vitrine e leva roupas da loja.

Também na madrugada, um carro que estava em frente a um hotel da região central foi arrombado.

Ontem ,19, houve um assalto em uma vidraçaria, onde o dono reagiu e os criminosos correram. Os suspeitos ainda não foram presos.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério, disse que o policiamento do Centro foi reforçado. Ele voltou a citar os dependentes químicos que circulam no Centro, mas também falou em quadrilhas que atuam no Centro

“Aumentamos o policiamento com ordem de serviço para a área comercial onde há roubos praticados por quadrilhas”, pontua.