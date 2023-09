Mensagens mostram ameaças de Antony e angústia de ex após supostas agressões

Trocas de mensagens atribuídas ao jogador Antony e a ex-namorada Gabriela Cavallin mostram as reações após as supostas agressões físicas e psicológicas do jogador. Em diálogos obtidos pela CNN, o atleta faz reiterados pedidos de desculpas à ex-namorada, mas também afirma que chegou a desejar a morte da mulher após uma briga.

Os diálogos estão incluídos no inquérito instaurado para investigar o caso. O material é composto por prints e fotos de situações que teriam acontecido entre Antony, Gabriela e testemunhas de brigas entre o casal.

De acordo com o escritório Bialski Advogados Associados, que defende Cavallin no caso, entre junho do ano passado e maio deste ano, aconteceram ao menos seis episódios em que a mulher foi vítima “de agressões físicas, verbais e psicológicas, entre outras, praticadas por Antony”, segundo documento.

Em uma das trocas de mensagens, que teria acontecido após uma suposta briga, o jogador chegou a mandar uma foto com cara de choro, seguido de mensagens em que dizia não ter mais vontade de viver. À época, a DJ chegou a alegar que não conseguiria mais continuar no relacionamento e se desculpou.

Um dos episódios de agressão narrados pela defesa de Cavallin sustenta que Antony teria arremessado uma taça de vinho contra o rosto da mulher, que ao colocar a mão à frente do rosto para se defender, sofreu um corte profundo em um dos dedos. O caso foi revelado pelo UOL e confirmado pela CNN.

A defesa alega que mesmo depois de ver o dedo da mulher cortado, Antony teria mantido a mulher sob cárcere privado, presa em uma quadra de futebol que o jogador tem em casa, “a qual é escura e tem a aparência de uma espécie de jaula”.

Depois de ser autorizada a sair de casa, ainda segundo a defesa, Gabriela Cavallin enviou mensagens para a mãe em que mostra a foto e relata ter sido agredida. A mulher também chegou a falar com uma amiga, que questionou se Antony teria batido nela “de novo”.

Para a defesa de Cavallin, Antony “agia friamente para esconder os rastros das agressões físicas que praticava”. Depois da briga em que a mulher ficou com o dedo cortado, ele pergunta se ela chegou a contar para a amiga. Cavallin questiona se era essa a preocupação de Antony e tenta tranquilizá-lo ao dizer que não contou nada.

Corte da seleção brasileira

Antony foi desconvocado da seleção brasileira na tarde de segunda-feira (4) após a investigação ganhar repercussão. “Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira”, afirmou a CBF em nota.

Outro lado

Pelas redes sociais, o atleta emitiu o seguinte comunicado: “Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início tenho tratado esse assunto com a seriedade e respeito , prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça, e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demostram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física. A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações.

Assim, venho veemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário.

Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência.”

Após ter acesso às mensagens, a CNN procurou novamente o jogador e aguarda retorno.