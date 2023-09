Menina de 3 anos atira na própria mão após responsável se distrair assistindo futebol

Uma menina de três anos, identificada como Serenity, atirou na própria mão após encontrar uma arma no sofá da casa de suas avós. O caso aconteceu em Miami-Dade, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, no sábado, 23. Tudo aconteceu quando Orlando Young, de 23 anos, dono da arma e pessoa que deveria estar tomando conta da menina, se distraiu assistindo um jogo de futebol americano. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada na residência. As imagens foram entregues à polícia. No vídeo, que foi compartilhado, é possível ver o momento em que Serenity encontra o revólver a atira contra ela mesma. Em entrevista ao jornal ‘The New York Times’, Robin Fuller, avó materna da menina, disse que os médicos estão tentando salvar o dedo de Serenity. “Vamos orar para que o fluxo sanguíneo retorne”, declarou, acrescentando que a menina já recebeu alta e está em casa. Young foi preso por abandono de incapaz, mas foi solto após para fiança, contudo, deve se apresentar novamente à Justiça, porque durante o tempo em que esteve detido, se envolveu em uma briga com outro detento.

Por Jovem Pan