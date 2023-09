Meia da Premier League detona a ida de craques à Arábia: “Futebol europeu perde”

Mesmo com o mercado europeu fechado, jogadores de diversas equipes do continente continuam deixando a Europa com destino à Arábia Saudita, já que o mercado saudita ainda não fechou. Para o meio-campista Rodri, do Manchester City, a saída de atletas jovens e mais experientes traz uma perda significante para o futebol europeu.

“O futebol europeu perde com essa situação. É totalmente compreensível dadas as quantias de dinheiro que estão oferecendo”, disse, durante entrevista coletiva da seleção espanhola.

Rodri afirmou, ainda, que é preciso controlar a saída dos jogadores do futebol europeu. Para ele, o êxodo tanto de jovens quanto de veteranos prejudica a Europa como um todo.

“É preciso controlar de alguma forma essa fuga de talentos. […] Não são apenas os veteranos no crepúsculo das suas carreiras, pois há jovens que estão partindo agora. Respeito todas as suas decisões, mas as pessoas que agem devem controlar essa situação”, finalizou.

A extensão da janela de transferências saudita tem sido uma pedra no sapato das equipes europeias. O mercado árabe fica aberto até o dia 20 de setembro, enquanto o europeu fechou no dia 1º deste mês. Ou seja, caso algum clube da Europa perca um jogador para a Arábia Saudita, poderá trazer um substituto somente na próxima janela de transferências.