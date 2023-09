Mandioca, milho, banana, soja e café somam 87% da produção agrícola do Acre

Em 2022, segundo o IBGE, as cinco principais culturas do Acre foram mandiocas, milho, banana, soja e café que juntas representam 87% do valor de produção gerado naquele ano, fluxo estimado em R$ 587,9 milhões.

Das cinco principais, a que mais contribuiu em termos de VP foi o milho, passando de cerca de R$ 130,9 milhões para R$ 198,7 milhões, totalizando uma produção 135.276 toneladas, impulsionada pela produção na 2ª safra do milho. Essa cultura acabou se beneficiando da abertura de novas áreas de produção de médio e grande porte, bem como da área utilizada para a soja na primeira safra.

Na sequência, soja e café foram os responsáveis pelos maiores incrementos de valor de produção, sendo que soja passou de R$ 51,9 milhões para R$ 66,4 milhões e café, de R$ 14,6 milhões para R$ 27,7 milhões em 2022.

A cultura da banana seguiu com variação de 5% no VP, totalizando R$ 93,2 milhões em 2022, impulsionado pelo preço que passou de R$ 1.028/ton para R$ 1.061/ton em 2022. A cultura da mandioca, predominantemente de pequena produção familiar, permanece como o principal VP com R$ 201,9 milhões em 2022, dando sequência a um declínio, agora de 5,8% em 2022, apesar de uma estabilidade positiva nos preços.

Os cinco municípios que mais geraram valor em 2022 foram: Plácido de Castro (11%), Rio Branco (9,5%), Capixaba (8,9%), Acrelândia (8%) e Senador Guiomard (7,4%).

Em Plácido de Castro, soja e milho geraram juntos R$ 58,8 milhões de VP municipal (participação de 79%); em Rio Branco, soja e milho geraram juntos R$ 38,7 milhões de VP municipal (participação de 6e1%); em Capixaba, milho e soja geraram juntos.

R$ 41,2 milhões de VP municipal (participação de 68%); em Acrelândia, banana e café geraram juntos R$ 39,9 milhões de VP municipal (participação de 74%); e em Senador Guiomard, Milho gerou 58% do VP municipal, com R$ 29 milhões.