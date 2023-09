Luva de Pedreiro revela nome completo do seu primeiro filho e viraliza na web; veja

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, voltou a viralizar na web ao falar do filho que espera com Távila Gomes. Nesta quarta-feira (27), durante o podcast PodPah, Luva revelou o nome completo da criança.

Enquanto conversava sobre Cristiano Ronaldo, que Luva revelou que o craque é “muito gente boa” e que foi o primeiro a saber que ele seria pai. O influenciador conheceu o ídolo em julho e compartilhou o registro nas redes sociais. “Ele é gente boa. Troquei muita ideia. Ele foi o primeiro a saber que eu ia ser pai”, disse.

Quando contou que seria pai, Luva de Pedreiro revelou que o nome da criança seria Cristiano Ronaldo Jr, em homenagem ao craque português, e, durante o podcast, contou o nome completo da criança.

“[O nome] vai ser Cristiano Ronaldo Júnior da Gama, por causa do Vasco.[….] Vão ser vários nomes. O nome do filho do Luva de Pedreiro será Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana, que é o nome da minha mulher, né, pai? Receba”, disse.

CRISTIANO RONALDO JUNIOR DA GAMA

SIMPLESMENTE LUVA DE PEDREIRO!!!! pic.twitter.com/7jDWM1UfPn

Filho de Luva de Pedreiro

Luva de Pedreiro supreendeu a todos no dia 25 de agosto ao anunciar que seria pai pela primeira vez. A mãe do bebê é Távila Gomes, namorada do influenciador. No dia do anúncio, ele contou que a jovem já estava no quinto mês de gestação.

Como Luva ficou famoso?

Luva de Pedreiro ficou famoso ao publicar vídeos fazendo dribles na plataforma de vídeos TikTok. Ao final dos vídeos, ele sempre repetia o bordão ‘Receba!’ e se tornou viral no mundo inteiro..