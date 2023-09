Lula passa por cirurgia no quadril em Brasília; veja o que se sabe sobre procedimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, na manhã desta sexta-feira (29), para passar por uma cirurgia para solucionar um problema crônico de dores no quadril.

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência informou que a cirurgia, apesar de realizada pela equipe médica de São Paulo que acompanha o presidente há anos, será feita na unidade do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

A decisão foi tomada para evitar locomoções no pós-operatório e dar mais conforto ao presidente. Após a cirurgia, Lula deve despachar do Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência, por 15 dias.

Veja abaixo tudo o que sabemos sobre a cirurgia de Lula.

Vídeo: Lula vai fazer cirurgia e Alckmin assumirá viagens do presidente

Lula tem artrose e reclama de dores no quadril há meses

Diagnosticado com um quadro de artrose, o presidente reclama há meses das dores que sente no quadril.

Por exemplo, durante sua live semanal “Conversa com o Presidente”, em julho, ele disse: “Eu tô como jogador de bola que não quer dizer pro técnico que está com dor pra não ir pro banco. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso (…) Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro.”

Veja também: Lula deve se recuperar bem de procedimento no quadril, diz médico

“Eu sinto que estou com mau-humor com os companheiros. Quando eu coloco o pé no chão já dói e eu tenho que falar bom dia e às vezes eu não consigo. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. Você vai ficando uma pessoa chata, incômoda. Então, eu tô chegando à conclusão que eu tenho que operar”, completou.

Ainda em julho, o presidente chegou a passar por dois procedimentos médicos pouco invasivos para aliviar as dores.

No entanto, no início deste mês, Lula disse que a dor que ele sente no fêmur “dói de manhã, de dia, sentado, em pé, deitado”. “E não tem remédio, o remédio é operar”, afirmou.

A artrose é o desgaste da cartilagem que reveste nossas articulações. Ou seja, no local onde dois ossos se encontram, existe um tecido de cartilagem que age como amortecedor, facilitando a movimentação das articulações e liberando a amplitude dos movimentos.

O desgaste das cartilagens ao longo da vida é um processo natural. Por isso, a artrose é mais comum em idosos. Quando ocorre no quadril, o processo leva a um desgaste especificamente da articulação na qual a cabeça do fêmur (osso da coxa) se liga ao acetábulo (parte do osso da pelve).

Entenda como é a cirurgia

O médico Roberto Kalil Filho, que acompanha a saúde de Lula, afirmou, em entrevista à CNN, que a cirurgia a qual Lula se submeterá é segura, resolve o problema de seu fêmur e tem pós-operatório “tranquilo”.

“A cirurgia é segura e resolve o problema definitivamente. Em relação à cirurgia, é um pós-operatório em que o paciente em poucos dias já se locomove. É um pós-operatório tranquilo”, disse Kalil

Segundo o médico Leandro Ejnisman, ortopedista especializado em quadril do Hospital Albert Einstein, em um quadro de artrose, a cartilagem pode “afinar” até o ponto no qual os ossos ficam expostos.

“Começa a acontecer um contato de osso com osso dentro da articulação, o que gera um quadro de dor e de limitação da amplitude de movimento”, disse.

A cirurgia pela qual Lula deve passar é chamada de “artroplastia de quadril”.

“É uma cirurgia na qual a gente substitui a cabeça do fêmur por uma cabeça protética e é feito um revestimento na região da bacia conhecida por acetábulo, que é onde ocorre o encaixe da cabeça do fêmur na bacia, com uma taça ou uma cúpula acetabular”, explicou Ejnisman.

A cirurgia costuma aliviar por completo a dor dos pacientes, possibilitando um retorno às atividades normais do dia-a-dia.

Segundo o ortopedista, o procedimento não é tão simples e tem suas complexidades.

“Necessita ser feito por um especialista em cirurgias de quadril, tem uma série de detalhes técnicos que são importantes”, falou. “Mas, apesar de complexo, ele tem um baixo índice de complicações e um resultado muito bom no alívio da dor.”

Presidente adiantou retorno ao Brasil e cancelou agendas por cirurgia

Após cumprir uma agenda de compromissos nos Estados Unidos – o que incluiu discurso na Assembleia-Geral da ONU e reuniões com os presidentes Joe Biden e Volodymyr Zelensky –, Lula antecipou sua volta ao Brasil por conta das dores constantes.

Desde então, ele restringiu sua agenda e despachou da residência oficial da Presidência, o Palácio da Alvorada, chegando a adiar compromissos públicos.

Por exemplo, na segunda-feira (25), Lula participaria de um evento de lançamento do Novo PAC em São Paulo, mas a cerimônia será remarcada para depois do tratamento de saúde. Segundo fontes, o presidente faz questão de comparecer ao lançamento no estado.

Após a cirurgia, a expectativa é de que Lula continuará despachando do Alvorada por outros 15 dias