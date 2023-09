Lula fez sessões de fisioterapia e permanece ‘estável’, diz boletim

Após passar por uma cirurgia no quadril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez sessões de fisioterapia, caminhou e encontra-se com o quadro de saúde estável. A informação foi divulgada neste sábado (30) por meio de um boletim assinado pela equipe médica do presidente. Lula está internado na unidade de Brasília do hospital Sírio-Libanês.