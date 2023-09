Luísa Sonza muda letra de “Chico” após expor traição e dedica canção a outro Chico

No show do álbum “Escândalo Íntimo”, em Porto Alegre, na sexta-feira (29), Sonza cantou a introdução da canção de maneira diferente. Ao invés de “Chico, se tu me quiseres”, a artista começou com “Se acaso me quiseres”, frase introdutória da música “Folhetim”, de Chico Buarque.

Buarque, inclusive, é o novo “homenageado” pela música. Isso porque a cantora afirmou ter trocado a dedicatória, antes para o ex-namorado, para o ícone da MPB.

“Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar… essa música é para o Chico Buarque”, disse Sonza.

e a luísa sonsa que dedicou a música chico pro chico buarque ressignificou toda pic.twitter.com/SF9wn7Adw1

— luscas ™️ (@luscas) September 30, 2023



O relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas foi oficializado no dia 18 de julho, aniversário da cantora. Na ocasião, o influenciador carioca postou um álbum de fotos dos dois com uma longa declaração. Luísa comentou na publicação e também se declarou para o novo namorado.

“O que me deixa sem palavras é o poder que você tem, e sempre teve de me surpreender, desde a primeira vez que te vi. Você é o cara mais lindo, legal, inteligente, [muito inteligente], interessante e bom que eu poderia conhecer”, falou na época.

Apaixonada, Luisa escreveu “Chico” para o namorado. A música alcançou o 1º lugar do Top 50 Brasil do Spotify, além de ter virado polêmica após Caetano Veloso dizer que a canção era uma Bossa Nova.

No início deste mês, Sonza cantou a música para o então namorado no festival “The Town”. Na plateia, Chico Moedas foi flagrado admirado pela apresentação da namorada e sua reação foi exibida no telão do show.

Chico foi o terceiro relacionamento de maior destaque da cantora. Ela já foi casada dois anos com o humorista Whindersson Nunes e namorou por um ano o também cantor Vitão.