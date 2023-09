Luísa Sonza fala sobre carreira internacional: “Não preciso cantar em outra língua”

Luísa Sonza, que lançou recentemente o seu terceiro álbum de estúdio, Escândalo Íntimo, abriu o jogo sobre as expectativas de migrar para a carreira internacional. A cantora, de 25 anos, afirmou que, para tal, não precisa necessariamente cantar em outro idioma.

“Não preciso cantar em outra língua”

“A [minha] carreira internacional já existe, a gente não precisa cantar em outra língua para ter carreira lá fora”, disparou ela, em entrevista à revista Quem. “Quando eu fui para lá muita gente questionou ‘por que você está fazendo algo lá fora se você vai cantar em português?'”, relembrou.

Detentora de sucessivos recordes com o novo disco, Luísa Sonza vibrou com os feitos alcançados por meio da língua nativa. “É necessário que a gente cante em outras línguas, mas eu não acho que eu não tenho uma carreira internacional. Estou no Top 50 global [do Spotify, com ‘Penhasco2’] com uma música em português. É só saber mesclar isso”, disse ela.

“Obviamente isso se deve a muita gente que trabalhou para eu estar assim hoje, mas eu não gosto de separar as carreiras”, explicou Luísa, que embora possua planos de mirar no exterior, descarta a chance de se dedicar exclusivamente a isto. “A minha carreira é a mesma. Só quero expandir a a que eu já tenho e não fazer uma outra carreira para outro lugar”, pontuou a ‘Braba’.

O post Luísa Sonza dispara sobre carreira internacional: “Não preciso cantar em outra língua” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.