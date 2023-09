Líder de grupo criminoso é preso pela Polícia Civil no município de Marechal Thaumaturgo

Na última quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre, com o apoio da Polícia Militar, realizou o cumprimento de um mandado de prisão contra um indivíduo acusado de diversos crime na cidade de Marechal Thaumaturgo.

O acusado enfrenta acusações graves, incluindo tentativa de homicídio, aplicação de castigo em membros de facção criminosa por meio de tortura, violência doméstica, além de ser apontado como líder de uma facção ativa na região.

O delegado Marcilio Laurentino representou à Justiça esta semana pela prisão preventiva do acusado, e apenas dois dias após a emissão do mandado, os policiais civis e militares cumpriram a ordem judicial com sucesso.

“Essa ação integrada das forças de segurança representa um importante passo para a restauração da tranquilidade e da paz na cidade de Marechal Thaumaturgo. Com a prisão do indivíduo a comunidade local poderá desfrutar de um ambiente mais seguro e livre do terror que vinha sendo causado por essas atividades criminosas”, disse o delegado Marcilio Laurentino.

As autoridades locais reforçam o compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para combater o crime e garantir a segurança da população, reiterando que ações como essa são essenciais para preservar a ordem pública e a qualidade de vida dos cidadãos de Marechal Thaumaturgo.

Por Ascom/ PCAC