Nesta sexta-feira, 1°, a Latam anunciou que, a exemplo da Gol, vai ofertar trechos para o estado pelas manhãs. Os novos horários das viagens entram em vigor apenas no final de outubro.

De acordo com a empresa, são três voos semanais, às quartas-feiras, sábados e domingos, com decolagem às 10h45. Já os trechos noturnos diários não sofrerão alteração. No site da companhia, já é possível fazer reservas de passagens para o novo horário.