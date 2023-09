Latam Linhas Aéreas retoma voos diurnos de Rio Branco a Brasília a partir de 29 de outubro

A Latam Linhas Aéreas comunicou oficialmente o governo do Acre que a partir do dia 29 de outubro voltará a operar voos diurnos entre Rio Branco e Brasília. Serão três voos semanais saindo às 8h40 de Brasília, com retorno às 10h30 no horário do Acre. Os voos devem ocorrer nas quartas, sábados e domingos.

“Recebi o comunicado oficial da Latam nesta segunda-feira e compartilho com vocês. Recentemente a GOL já tinha anunciado o retorno dos voos diurnos, a partir de novembro, mais uma conquista para nossa população. A retomada dos voos diurnos é uma luta de todos e, por isso mesmo, agradeço à nossa bancada federal por nos ajudar nessa luta que gera benefícios para todos”, disse Gladson ao anunciar a informação em suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 12.

O chefe do executivo ressaltou que Brasília é o maior centro de conexões de voos do país. “Ter voos diários para lá facilita a vida do acreano em suas viagens e, o mais importante, gera uma possibilidade na redução dos valores que, infelizmente, seguem muito altos”, explicou.