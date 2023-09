‘Jogava anzol na minha perna e puxava’: mulher apanhou por 11 anos do marido

Na comunidade ribeirinha de Porto Esperança, a pescadora Elisa da Silva relembra os 11 anos de violência doméstica sofridos dentro de casa. “Apanhava no mínimo três vezes por semana”, ela conta. “Até hoje, não consigo explicar porque eu me submetia a tanto”, completa.

“Às vezes ele começava a me espancar às 20h e ia até 3h. Isso quando não pegava aquele molho de anzol, jogava na minha perna e puxava. Eu me escondia debaixo dos barcos, com medo dele me achar e me matar”, relembra.

Sem delegacia por perto, muitas vezes Elisa pediu ajuda para a vizinha, Odila, que abrigava a amiga para fugir das agressões.

Histórico de violência



Elisa não é a primeira da família a sofrer violência doméstica, já que cresceu vendo a mãe apanhar do marido dentro de casa. Ainda criança, sofreu abuso sexual dos tios.