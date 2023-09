Jemerson, zagueiro do Atlético-MG, sofre acidente de carro em Belo Horizonte

O zagueiro Jemerson, do Atlético-MG, sofreu um acidente automobilístico na manhã desta quinta-feira (28). A Itatiaia apurou que, por volta das 5h (horário de Brasília), o carro em que o jogador estava se chocou com uma árvore localizada no canteiro central de uma das ruas do condomínio em que o atleta mora, em Lagoa Santa.

O seguro foi acionado e o defensor já está em casa. Apesar do choque com a árvore, a Itatiaia apurou que o jogador não sofreu ferimentos e foi para casa após o ocorrido.

Na manhã desta quinta (28), Jemerson confirmou que estava no carro acidentado, mas disse que um amigo estava ao volante no momento do acidente.

O treinamento do Atlético nesta quinta-feira (28) será na parte da tarde. Sob o comando de Felipão, os atletas treinam às 16h (de Brasília), antes de embarcarem para Porto Alegre, palco da partida contra o Internacional, no sábado (30), pelo Campeonato Brasileiro.

Titular durante boa parte da temporada, Jemerson ficou no banco de reservas durante partida contra o Cuiabá, na Arena MRV. A dupla de zaga foi formada por Mauricio Lemos e Bruno Fuchs.